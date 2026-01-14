Cancom - Lebenszeichen
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom (WKN: 541910) bewegt sich ausgehend vom im November 2021 bei 64,82 EUR markierten zyklischen Hoch in einem noch intakten langfristigen Abwärtstrend. Das Kursgeschehen seit Oktober 2023 kann jedoch als Versuch einer übergeordneten Bodenbildung gewertet werden. Kurzfristige Dips unter das dort verbuchte Tief im November 2024 und August 2025 (20,30 EUR) erwiesen sich jeweils als Fehlausbruch und somit Bärenfallen. Mittelfristig weist der Trend nun wieder nordwärts. Vor wenigen Tagen konnte die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie bullish kreuzen (Golden Cross). Im gestrigen Handel löste das Papier eine Konsolidierung begleitet von hohem Volumen auf und markierte ein Mehrmonatshoch bei 29,10 EUR. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele liegen bei 29,22/29,55 EUR, 30,25 EUR und 30,81-31,65 EUR. Darüber würde sich auch das langfristige Chartbild deutlich aufhellen. Nächste Unterstützungen liegen bei 28,35 EUR und 26,25 EUR. Darunter würde das bullishe mittelfristige Bias negiert. Saisonal verfügt der Wert derzeit über deutlichen Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren acht Mal im Zeitraum vom 14. Januar bis zum 15. Februar zulegen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 7,19 % (Median: +6,23 %).
Produktideen
|
Cancom
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
22,6375 EUR
|
35,4707 EUR
|
Barriere
|
22,6375 EUR
|
35,4707 EUR
|
Hebel
|
4,4
|
4,1
|
Preis*
|
0,66 EUR
|
0,71 EUR
