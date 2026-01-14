Der deutsche Aktienmarkt bot am Dienstag ein gemischtes Bild. Der DAX verbuchte das siebte Rekordhoch in Folge und schloss 0,06 Prozent fester bei 25.421 Punkten. MDAX und TecDAX büßten derweil jeweils 0,26 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 44 Gewinner und 53 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 63 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,13 Punkte auf 16,48 Zähler. Die stärksten Sektoren waren Technologie (+1,86 %) und Einzelhandel (+1,70 %). Schwach präsentierten sich vor alle die Sektoren Telekommunikation (-2,44 %) und Medien (-1,25 %). An der DAX-Spitze haussierte die Symrise-Aktie um 5,05 Prozent. Sie erhielt Rückenwind von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms über 400 Millionen EUR. Zalando sprang dahinter um 4,77 Prozent nach oben. Hier beflügelte eine positive Analysteneinschätzung seitens Barclays. FMC sackte als Schlusslicht im Leitindex um 3,20 Prozent ab.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow 0,62 Prozent tiefer bei 49.283 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,31 Prozent auf 25.707 Zähler. An der NYSE gab es 1.478 Gewinner und 1.288 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch mit 55 Prozent. 236 neuen 52-Wochen-Hochs standen 28 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,15 Prozent tiefer bei 1,1649 USD. Bitcoin und Ethereum konnten gegenüber dem Greenback um jeweils über 3 Prozent zulegen. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 4,18 Prozent. Der Preis für WTI-Öl stieg um 2,49 Prozent auf 60,98 USD. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,40 Prozent auf 4.596 USD. Silber blieb im Rallymodus und verteuerte sich um 1,93 Prozent auf 86,73 USD. Im heutigen asiatischen Handel schraubte sich das Edelmetall bis auf ein neues Rekordhoch bei 91,37 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,56 Prozent fester bei 238,77 Punkten. Der Nikkei 225 (+1,43 %) verbuchte ein neues Rekordhoch. Im konjunkturellen Fokus standen deutlich besser als erwartete Daten zur chinesischen Handelsbilanz im Dezember. Dort zogen die Exporte um 6,6 Prozent (Konsensschätzung: +3,1 %) gegenüber dem Vorjahr an. Die Importe kletterten um 5,7 Prozent (Konsensschätzung: +0,9 %). Der Handelsbilanzüberschuss erreichte im Jahr 2025 1,2 Billionen USD. Der chinesische Aktienindex CSI 300 sank dennoch um 0,18 Prozent. Er litt unter einer Erhöhung der Margin-Erfordernisse. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (25.419) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz, zu den Erzeugerpreisen, zu den Lagerbeständen und zum Verkauf bestehender Häuser. Am Abend könnten sich Impulse vom Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) ergeben. Daneben besteht die Möglichkeit, dass der US-Supreme Court heute über die Rechtmäßigkeit der von Präsident Trump erlassenen reziproken Zölle entscheidet. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bank of America, Wells Fargo und Citigroup.

