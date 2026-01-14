DAX - zur Eröffnung neutral
Der DAX zeigte sich gestern schwankungsfreudig. Unterhalb des im Tagesverlaufs bei 25.508 Punkten markierten neuen Rekordhochs formte er eine Unentschiedenheitskerze im Tageschart.
Nächste Unterstützungen:
- 25.336/25.338
- 25.269/25.281
- 25.218
Nächste Widerstände:
- 25.508
- 25.901-25.165
- 26.557/26.600
Zur heutigen Eröffnung gestaltet sich die technische Ausgangslage neutral. Der Trend weist in allen relevanten Zeitebenen nordwärts. Das euphorische Sentiment, die überhitzte Lage in den markttechnischen Indikatoren sowie eine negative Divergenz in den kurzfristigen Marktbreiteindikatoren mahnen jedoch zur Vorsicht. Eine ausgeprägtere Konsolidierungsphase oder auch ein deutlicherer Rücksetzer sind jederzeit möglich. Ein Stundenschluss oberhalb des Hochs bei 25.508 Punkten würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Offene Ausdehnungsziele liegen weiterhin bei 25.901-26.165 Punkten und 26.557/26.600 Punkten. Ein Rutsch unter den nächsten Support bei 25.336/25.338 Punkten per Stundenschluss würde ein erstes Warnsignal für den möglichen Beginn einer mehrtägigen Verschnaufpause liefern. Darunter befinden sich nächste potenzielle Auffangbereiche bei 25.269/25.282 Punkten, 25.218 Punkten und 25.108/25.139 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
20.396,7506 P.
|
23.684,4026 P.
|
–
|
Barriere
|
20.860,0000 P.
|
23.684,4026 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,1
|
14,5
|
10
|
Preis*
|
50,29 EUR
|
17,51 EUR
|
3,33 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
30.223,5190 P.
|
27.142,9929 P.
|
–
|
Barriere
|
29.630,0000 P.
|
27.142,9929 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,7
|
10
|
Preis*
|
48,05 EUR
|
17,29 EUR
|
1,43 EUR
*Indikativ
