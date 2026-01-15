Brenntag - SMA 200 im Visier
Nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 87,12 EUR im März 2024 etablierte die Aktie von Brenntag (WKN: A1DAHH) einen primären Abwärtstrend. Dabei verzeichnete sie im November 2025 ein 5-Jahres-Tief bei 45,71 EUR und erreichte damit eine bedeutsame Unterstützungszone. Das Kursgeschehen darüber entwickelte sich zu einer Bodenbildung. Mit dem gestrigen Kursschub auf ein 3-Monats-Hoch bei 51,94 EUR wurde der Boden formal komplettiert. Bereits am Vortag konnte der Wert die zuletzt deckelnde 100-Tage-Linie überwinden. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die noch fallende 200-Tage-Linie bei aktuell 53,71 EUR. Weitere potenzielle nächste Zielmarken sind bei 52,90 EUR, 53,68 EUR und 54,50-54,98 EUR auszumachen. Darüber würde sich das Chartbild weiter aufhellen mit mittelfristigen Chancen in Richtung 57,17/57,22 EUR, 58,32 EUR, 62,00-63,00 EUR, 66,42/66,60 EUR und eventuell 68,00-68,92 EUR. Nächste Unterstützungen im Fall eines Rücksetzers lauten 51,44 EUR, 50,92 EUR und 49,58-50,36 EUR. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird. Unmittelbar bearish würde es erst unter 47,10-47,92 EUR.
Produktideen
|
Brenntag SE
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
40,2250 EUR
|
63,6132 EUR
|
Barriere
|
40,2250 EUR
|
63,6132 EUR
|
Hebel
|
4,4
|
4,2
|
Preis*
|
1,19 EUR
|
1,21 EUR
