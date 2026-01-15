Der deutsche Aktienmarkt litt zur Wochenmitte unter Gewinnmitnahmen. Der DAX schloss 0,53 Prozent tiefer bei 25.268 Punkten. MDAX und TecDAX sackten um 1,44 beziehungsweise 1,53 Prozent ab. In den drei genannten Indizes gab es 41 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 52 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,79 Punkte auf 17,27 Zähler. Die stärksten Sektoren waren Chemie (+2,08 %) und Versorger (+1,88 %). Am deutlichsten unter Druck standen Softwareaktien (-3,40 %) und Technologiewerte (-2,65 %). Bayer haussierte an der DAX-Spitze angetrieben von positiven Aussagen zur Margenentwicklung in der Pharmasparte um 7,00 Prozent. Fresenius Medical Care verlor als Schlusslicht im Leitindex 6,02 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf eine belastende Studie von JPMorgan sowie auf die laufende Health Care Konferenz in San Francisco.

An der Wall Street endete der Dow 0,09 Prozent tiefer bei 49.150 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 1,07 Prozent auf 25.466 Zähler nach. Beide Indizes konnten sich damit deutlich von den Tagestiefs erholen. Die Marktbreite gestaltete sich bullish. 63 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag ebenfalls bei 63 Prozent. 210 neuen 52-Wochen-Hochs standen 30 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,01 Prozent fester bei 1,1644 USD. Bitcoin (+3,71 %) und Ethereum (+5,29 %) setzten ihre Rally gegenüber dem Greenback fort. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um fünf Basispunkte auf 4,14 Prozent ab, verblieb damit aber immer noch in ihrer seit Wochen andauernden engen Handelsspanne. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,88 Prozent auf 4.640 USD. Silber haussierte um 7,97 Prozent auf ein Rekordhoch bei 93,22 USD. Das Edelmetall geriet jedoch im heutigen asiatischen Handel unter Druck bis auf zwischenzeitlich 86,13 USD. Der Preis für WTI-Öl fiel um 1,90 Prozent auf 59,99 USD. Hier belastete ein leichtes Zurückrudern des US-Präsidenten Trump hinsichtlich eines möglichen militärischen Einschreitens im Iran.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,03 Prozent fester bei 239,44 Punkten. Der Nikkei 225 büßte 0,42 Prozent ein. Deutlich aufwärts tendierte der koreanische Kospi (+1,58 %). Die Bank of Korea ließ ihren Leitzins wie erwartet unverändert bei 2,50 Prozent. Der Chip-Riese TSMC lieferte deutlich besser als erwartete Zahlen ab. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (25.330) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die erste Schätzung zum deutschen BIP für 2025 und auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone. Am Nachmittag stehen die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie der Philly-Fed-Index und der Empire State Manufacturing Index im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Richemont, Blackrock, Goldman Sachs und Morgan Stanley.

