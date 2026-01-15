DAX - Schwächeanfall
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX orientierte sich gestern südwärts bis auf ein im späten Handel erreichtes 2-Tages-Tief bei 25.268 Punkten. Am dort befindlichen Unterstützungsbereich zeigte er einen Stabilisierungsansatz.
Nächste Unterstützungen:
- 25.268/25.281
- 25.218
- 25.108/25.139
Nächste Widerstände:
- 25.349/25.360
- 25.391
- 25.450-25.470
Der Schwächeanfall unterhalb des am Dienstag verbuchten Rekordhochs stellt das übergeordnet bullishe Bild noch nicht in Frage. Eine mögliche Ausdehnung der Verschnaufpause sollte jedoch eingeplant werden. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele befinden sich heute bei 25.349/25.360 Punkten, 25.391 Punkten und 25.450-25.470 Punkten. Ein Anstieg über die Bestmarke bei 25.508 Punkten würde ein bullishes Anschlusssignal senden und mögliche nächste Ausdehnungsziele bei 25.537 Punkten, 25.599 Punkten und 25.656 Punkten in den Blick rücken. Ein Stundenschluss unterhalb des aktuellen Supportbereiches 25.268/25.281 Punkte wäre derweil in der kurzen Frist bearish mit nächsten potenziellen Auffangbereichen bei 25.218 Punkten, 25.108/25.139 Punkten und 25.025/25.039 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
20.400,1064 P.
|
23.688,2993 P.
|
–
|
Barriere
|
20.860,0000 P.
|
23.688,2993 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
15,7
|
10
|
Preis*
|
49,23 EUR
|
16,49 EUR
|
3,19 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
30.221,8788 P.
|
26.889,0824 P.
|
–
|
Barriere
|
29.630,0000 P.
|
26.889,0824 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,1
|
15,9
|
10
|
Preis*
|
49,09 EUR
|
15,96 EUR
|
1,49 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.