Lufthansa - Korrektur beendet?
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) hatte im April 2024 an der langfristig zentralen Supportzone bei 5,24-5,56 EUR einen schwungvollen Aufwärtstrend gestartet. Im Rahmen einer zweiten mittelfristigen Impulswelle verzeichnete sie am 7. Januar bei 9,25 EUR ein 3-Jahres-Hoch. Am dort befindlichen Kreuzwiderstand kam es zu einem kräftigen Rücksetzer, der die Notierung rund 11 % abwärts schickte. An der steigenden 50-Tage-Linie erholte sich das Papier und formte dabei im gestrigen Handel eine bullishe Harami-Tageskerze. Kann sich die Aktie per Tagesschluss über der aktuellen Supportzone bei 8,14-8,21 EUR behaupten, bleiben die Bullen in einer starken Position. Als potenzielles nächstes Erholungsziel fungiert die Widerstandsregion 8,56-8,72 EUR. Weiter aufhellen würde sich das Bild über der Barriere bei 8,85 EUR mit nächsten Zielen bei 8,95-9,02 EUR und 9,25 EUR. Unterhalb von 8,14 EUR würde hingegen eine unmittelbare Ausdehnung der Korrekturphase mit möglichen Auffangbereichen bei 7,94/7,88 EUR und 7,84 EUR signalisiert. Die übergeordnet kritische Supportzone befindet sich derzeit bei 7,19-7,56 EUR. Dort verlaufen aktuell unter anderem auch die mehrmonatige Aufwärtstrendlinie und die steigende 200-Tage-Linie.
Produktideen
|
Lufthansa
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
6,4554 EUR
|
10,3683 EUR
|
Barriere
|
6,4554 EUR
|
10,3683 EUR
|
Hebel
|
4,1
|
4,3
|
Preis*
|
2,00 EUR
|
2,01 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.