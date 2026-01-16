Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag die positiven Vorzeichen. Der DAX stieg um 0,26 Prozent auf 25.352 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte kletterte um 0,53 Prozent. Für den TecDAX ging es 0,07 Prozent aufwärts. In den drei Indizes gab es 60 Kursgewinner und 40 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 63 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 1,96 Prozent auf 15,31 Zähler ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Versorger (+2,16 %) am stärksten gesucht. Schwach im Markt lagen derweil vor allem Automobilwerte (-1,27 %). RWE haussierte an der DAX-Spitze um 2,84 Prozent. Hier beflügelten neben einer allgemeinen Branchenstärke Kaufempfehlungen von UBS und Bank of America. Fresenius SE litt als Schlusslicht im Leitindex unter Gewinnmitnahmen und büßte nachrichtenlos 4,48 Prozent ein. Aktien aus der Chip-Branche profitierten von starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick von TSMC. Aixtron sprang im MDAX um 5,70 Prozent nach oben. SUSS haussierte im TecDAX um 10,70 Prozent. Drägerwerk überzeugte mit vorgelegten Geschäftszahlen für 2025 und zog um 9,25 Prozent an.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow nach soliden Konjunkturdaten 0,60 Prozent fester bei 49.442 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 kletterte um 0,32 Prozent auf 25.547 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten positive Vorzeichen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. 255 neuen 52-Wochen-Hochs standen 28 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. Lediglich der Austral-Dollar präsentierte sich fester. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,32 Prozent auf 1,1608 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um vier Basispunkte auf 4,18 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,54 Prozent auf 4.611 USD. Der Peis für WTI-Öl sackte um 4,97 Prozent auf 58,94 USD ab. Hier drückte eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran auf die Notierung.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,27 Prozent fester bei 240,36 Punkten. Besonders kräftig aufwärts tendierte der taiwanesische Taipei TWSE (+1,94 %) dank der starken Quartalszahlen vom Schwergewicht TSMC. Gegen den Trend neigte der chinesische CSI 300 (-0,61 %) zur Schwäche. Laut einem Bloomberg-Bericht wollen die chinesischen Behörden High-Frequency-Trading eindämmen und ordnen die Entfernung von Servern der entsprechenden Unternehmen aus den Datencentern der Börsen an. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,32 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (25.304) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die finalen heimischen Verbraucherpreisdaten für Dezember und die Daten zur US-Industrieproduktion. Unternehmensseitig gibt es die Absatzzahlen von Porsche AG und Daimler Truck für das vierte Quartal 2025. Die Aktie von Klöckner explodiert auf Tradegate um rund 25 Prozent auf 10,76 EUR nach einem Übernahmeangebot von Worthington Steel von 11 EUR je Aktie.

