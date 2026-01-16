DAX - Erholungsbewegung
Der DAX verzeichnete im gestrigen frühen Handel ein 4-Tages-Tief bei 25.233 Punkten. Hiervon ausgehend konnte er sich stabilisieren und im Verlauf des Nachmittags bis auf 25.379 Punkte erholen.
Nächste Unterstützungen:
- 25.303
- 25.209-25.252
- 25.104-25.139
Nächste Widerstände:
- 25.379-25.422
- 25.443-25.470
- 25.508
Der Index befindet sich im Konsolidierungsmodus unterhalb des Rekordhochs (25.508). Eine zeitliche und eventuell auch preisliche Ausdehnung der Verschnaufpause sollte eingeplant werden, solange nicht der aktuelle Widerstandsbereich bei 25.379-25.422 Punkten sowie die knapp darüber befindliche Hürde bei 25.443-25.470 Punkten überwunden werden. Ein Break über 25.508 Punkte würde den intakten Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigen und die nächste Zielregion 25.582/25.613 Punkte in den Blick rücken. Eine Verletzung des Supports bei 25.209-25.252 Punkten würde ein bearishes Anschlusssignal senden und die Kursregion 25.104-25.139 Punkte als mögliches nächstes Konsolidierungsziel aktivieren.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
20.403,4622 P.
|
23.692,1960 P.
|
–
|
Barriere
|
20.860,0000 P.
|
23.692,1960 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
15,6
|
10
|
Preis*
|
49,03 EUR
|
16,28 EUR
|
3,17 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
30.220,2387 P.
|
26.887,6236 P.
|
–
|
Barriere
|
29.630,0000 P.
|
26.887,6236 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,1
|
15,3
|
10
|
Preis*
|
49,20 EUR
|
16,03 EUR
|
1,50 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.