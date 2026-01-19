RWE - bullish aber überkauft
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Die RWE-Aktie (WKN: 703712) weist in allen relevanten Zeitebenen einen intakten und dynamischen Aufwärtstrend auf. In den vergangenen zwölf Monaten konnte sie um rund 75 % zulegen. Zuletzt hatte der Wert am 5. Januar mit der bullishen Auflösung einer mehrwöchigen Verschnaufpause ein Anschlusskaufsignal generiert. Am Freitag verzeichnete er nach drei hochvolumigen Plustagen in Folge ein 15-Jahres-Hoch bei 51,58 EUR. Mit Blick auf die deutlich überhitzten markttechnischen Indikatoren auf Basis des Tagescharts und Wochencharts sowie einen erreichten Gap-Widerstand aus dem Jahr 2011 muss eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine zeitnah einsetzende Verschnaufpause unterstellt werden. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Neue Long-Positionen erscheinen unter Chance-Risiko-Aspekten vorranging nach einer Konsolidierung oder Korrektur wieder interessant. Ein Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 51,61 EUR könnte die Rally unmittelbar in Richtung 53,11/53,86 EUR und eventuell 55,70 EUR ausdehnen. Mögliche Rücksetzer würden nun in den Bereichen 48,82 EUR und 46,95-47,43 EUR auf potenzielle nächste Unterstützungen treffen. Das technische Bias bleibt auch in der kurzen Frist bullish, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre das Einschwenken in eine deutlichere Korrekturphase einzuplanen. Zu einer Eintrübung des übergeordneten Chartbildes käme es erst unter 42,82 EUR.
Produktideen
|
RWE
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
40,1462 EUR
|
63,1328 EUR
|
Barriere
|
40,1462 EUR
|
63,1328 EUR
|
Hebel
|
4,4
|
4,3
|
Preis*
|
1,16 EUR
|
1,19 EUR
