DAX - kurzfristig abwärts
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX neigte am Freitag von Beginn des Handels an zur Schwäche und rutschte bis auf ein am Nachmittag verbuchtes 5-Tages-Tief bei 25.199 Punkten. Nach einer dort einsetzenden Erholung im späten Handel schloss er bei 25.297 Punkten und reduzierte das Tagesminus damit auf 55 Zähler.
Nächste Unterstützungen:
- 25.104-25.139
- 25.025-25.039
- 24.903-24.983
Nächste Widerstände:
- 25.369-25.391
- 25.461/25.470
- 25.508
Die vorbörsliche Indikation legt eine unmittelbare Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends vom Rekordhoch nahe. Die Bären verfügen heute über den technischen Vorteil, solange nicht die Widerstandszone 25.369-25.391 Punkte geknackt wird. Die nächste potenzielle Ziel- und Unterstützungszone liegt bei 25.104-25.139 Punkten. Darunter würden mögliche Auffangbereiche bei 25.025-25.039 Punkten und 24.903-24.983 Punkten in den Blick rücken. Die Situation in den Sentimentindikatoren, den markttechnischen Indikatoren und den Marktbreiteindikatoren ist in der kurzen Frist als belastend zu werten. Der übergeordnete Aufwärtstrend erscheint derzeit nicht gefährdet. Bestätigt würde er mit einem Tagesschluss über 25.508 Punkten.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
20.413,5295 P.
|
23.440,9783 P.
|
–
|
Barriere
|
20.860,0000 P.
|
23.440,9783 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,2
|
13,4
|
10
|
Preis*
|
49,17 EUR
|
19,01 EUR
|
3,19 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
30.215,3183 P.
|
27.113,0135 P.
|
–
|
Barriere
|
29.630,0000 P.
|
27.113,0135 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,1
|
13,9
|
10
|
Preis*
|
49,04 EUR
|
18,06 EUR
|
1,49 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.