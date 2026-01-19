DAX - kurzfristig abwärts

Datum: 16.01.2026; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX neigte am Freitag von Beginn des Handels an zur Schwäche und rutschte bis auf ein am Nachmittag verbuchtes 5-Tages-Tief bei 25.199 Punkten. Nach einer dort einsetzenden Erholung im späten Handel schloss er bei 25.297 Punkten und reduzierte das Tagesminus damit auf 55 Zähler.

Nächste Unterstützungen:

  • 25.104-25.139
  • 25.025-25.039
  • 24.903-24.983

Nächste Widerstände:

  • 25.369-25.391
  • 25.461/25.470
  • 25.508

Die vorbörsliche Indikation legt eine unmittelbare Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends vom Rekordhoch nahe. Die Bären verfügen heute über den technischen Vorteil, solange nicht die Widerstandszone 25.369-25.391 Punkte geknackt wird. Die nächste potenzielle Ziel- und Unterstützungszone liegt bei 25.104-25.139 Punkten. Darunter würden mögliche Auffangbereiche bei 25.025-25.039 Punkten und 24.903-24.983 Punkten in den Blick rücken. Die Situation in den Sentimentindikatoren, den markttechnischen Indikatoren und den Marktbreiteindikatoren ist in der kurzen Frist als belastend zu werten. Der übergeordnete Aufwärtstrend erscheint derzeit nicht gefährdet. Bestätigt würde er mit einem Tagesschluss über 25.508 Punkten.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

SX7V55

FC3CGM

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

20.413,5295 P.

23.440,9783 P.

Barriere

20.860,0000 P.

23.440,9783 P.

Hebel/Faktor*

5,2

13,4

10

Preis*

49,17 EUR

19,01 EUR

3,19 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FD6DJ5

SX087F

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

30.215,3183 P.

27.113,0135 P.

Barriere

29.630,0000 P.

27.113,0135 P.

Hebel/Faktor*

5,1

13,9

10

Preis*

49,04 EUR

18,06 EUR

1,49 EUR

*Indikativ

