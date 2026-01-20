EUR/USD - SMA 200 auf dem Prüfstand
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Das Währungspaar EUR/USD hatte im September 2022 ein 20-Jahres-Tief bei 0,9536 USD markiert. Der anschließend etablierte primäre Aufwärtstrend ist intakt und führte die Notierung in drei Wellen bis auf ein im September 2025 gesehenes 4-Jahres-Hoch bei 1,1919 USD. Das klassische Projektionsziel einer ABC-Erholung (1,1917 USD) wurde damit abgearbeitet und um 2 Pips überschritten. Seither konsolidiert EUR/USD die vorausgegangene Rally und testete in den vergangenen beiden Handelstagen die steigende 200-Tage-Linie erfolgreich. Im Rahmen der dort gestarteten Erholung trifft der Kurs nun auf eine nächste Widerstandszone bei 1,1663-1,1698 USD. Deren nachhaltige Überwindung ist zu einer deutlicheren Aufhellung der kurzfristigen Ausgangslage erforderlich. Das unmittelbar ableitbare Aufwärtspotenzial wäre jedoch auch im Erfolgsfall zunächst begrenzt in Richtung 1,1750/1,1752 USD und eventuell 1,1779-1,1830 USD. Erst darüber würde ein nochmaliger Vorstoß in Richtung der langfristig bedeutsamen Widerstandszone 1,1900-1,2100 USD indiziert. Mit Blick auf die Unterseite käme es im Fall einer Verletzung der nächsten Supportzone bei aktuell 1,1569-1,1588 USD zu einer deutlichen Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes. In diesem Fall lauten potenzielle Abwärtsziele und nächste Unterstützungen 1,1469-1,1508 USD und 1,1358-1,1391 USD.
Produktideen
|
EUR/USD
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
1,088174 USD
|
1,240736 USD
|
Barriere
|
1,088174 USD
|
1,240736 USD
|
Hebel
|
15,2
|
15,2
|
Preis*
|
6,58 EUR
|
6,54 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.