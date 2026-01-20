Der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenstart unter Druck. Für schlechte Stimmung sorgte US-Präsident Trump mit neuen Zollandrohungen im Zusammenhang mit dem Streit um Grönland. Die US-Börsen blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der DAX büßte 1,34 Prozent auf 24.959 Punkte ein. MDAX und TecDAX sackten um 1,61 respektive 2,06 Prozent ab. In den drei genannten Indizes gab es 17 Gewinner und 82 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 69 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 3,28 Punkte nach oben auf 19,39 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance stemmten sich lediglich Telekommunikationswerte (+1,85 %), Pharma & HealthCare (+0,85 %) und Versorger (+0,19 %) gegen den Negativtrend. Am schwächsten präsentierten sich Softwareaktien (-3,03 %), Technologiewerte (-2,98 %) und Konsumtitel (-2,88 %). Bayer haussierte an der DAX-Spitze um 6,95 Prozent auf 44,40 EUR. Hier beflügelte die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, den Glyphosat-Fall "Durnell" zur Prüfung anzunehmen. Als Schlusslicht im Leitindex büßte adidas nach einem belastenden Analystenkommentar der Bank of America 5,19 Prozent ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,35 Prozent tiefer bei 239,54 Punkten. Besonders deutliche Verluste waren beim Nikkei 225 (-1,11 %) in Tokio zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 1,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.815) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die heimischen Erzeugerpreisdaten und den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. Ferner besteht die Möglichkeit, dass der Supreme Court in den USA über die Rechtmäßigkeit der von Trump verhängten reziproken Zölle entscheidet. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Docmorris, Totalenergies, 3M, D.R. Horton, U.S. Bancorp und Fastenal. Nach der Schlussglocke in den USA wird Netflix seine Quartalsbilanz präsentieren.