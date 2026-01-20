DAX - angezählt
Diese Analyse wurde am um Uhr erstellt.
Der DAX eröffnete gestern mit einer bearishen Kurslücke. Den Rest des Tages pendelte er seitwärts oberhalb des bei 24.912 Punkten markierten 9-Tages-Tiefs und unterhalb des Tageshochs bei 25.071 Punkten. Mit 24.959 Punkten schloss er im unteren Bereich der Tagesspanne und mit einem Tagesminus von 338 Zählern.
Nächste Unterstützungen:
- 24.902-24.934
- 24.866
- 24.825-24.836
Nächste Widerstände:
- 25.052-25.090
- 25.134-25.145
- 25.194-25.233
Das kurzfristige Chartbild hat sich mit dem gestrigen Kursgeschehen eingetrübt. Eine Ausdehnung der Schwächephase ist zu favorisieren, solange kein Tagesschluss über der Hürde bei aktuell 25.194-25.233 Punkten erfolgt. Nächste Unterstützungen und potenzielle Korrekturziele liegen bei 24.902-24.934 Punkten, 24.866 Punkten, 24.825-24.836 Punkten und 24.758-24.776 Punkten. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele lauten 25.052-25.090 Punkte, 25.134-25.145 Punkte und 25.194-25.233 Punkte.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
20.416,8852 P.
|
23.204,1892 P.
|
–
|
Barriere
|
20.860,0000 P.
|
23.204,1892 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,5
|
14,1
|
10
|
Preis*
|
45,38 EUR
|
17,67 EUR
|
2,72 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
29.482,0720 P.
|
26.719,8928 P.
|
–
|
Barriere
|
28.870,0000 P.
|
26.719,8928 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,5
|
14,0
|
10
|
Preis*
|
45,38 EUR
|
17,87 EUR
|
1,71 EUR
*Indikativ
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.