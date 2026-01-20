DAX - angezählt

Der DAX eröffnete gestern mit einer bearishen Kurslücke. Den Rest des Tages pendelte er seitwärts oberhalb des bei 24.912 Punkten markierten 9-Tages-Tiefs und unterhalb des Tageshochs bei 25.071 Punkten. Mit 24.959 Punkten schloss er im unteren Bereich der Tagesspanne und mit einem Tagesminus von 338 Zählern.

Nächste Unterstützungen:

  • 24.902-24.934
  • 24.866
  • 24.825-24.836

Nächste Widerstände:

  • 25.052-25.090
  • 25.134-25.145
  • 25.194-25.233

Das kurzfristige Chartbild hat sich mit dem gestrigen Kursgeschehen eingetrübt. Eine Ausdehnung der Schwächephase ist zu favorisieren, solange kein Tagesschluss über der Hürde bei aktuell 25.194-25.233 Punkten erfolgt. Nächste Unterstützungen und potenzielle Korrekturziele liegen bei 24.902-24.934 Punkten, 24.866 Punkten, 24.825-24.836 Punkten und 24.758-24.776 Punkten. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele lauten 25.052-25.090 Punkte, 25.134-25.145 Punkte und 25.194-25.233 Punkte.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

SX7V55

FD4NC5

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

20.416,8852 P.

23.204,1892 P.

Barriere

20.860,0000 P.

23.204,1892 P.

Hebel/Faktor*

5,5

14,1

10

Preis*

45,38 EUR

17,67 EUR

2,72 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA60HL

SX0NEN

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

29.482,0720 P.

26.719,8928 P.

Barriere

28.870,0000 P.

26.719,8928 P.

Hebel/Faktor*

5,5

14,0

10

Preis*

45,38 EUR

17,87 EUR

1,71 EUR

