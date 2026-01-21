Deutsche Börse - Reversal
Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) war im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends bis auf ein im Mai 2025 bei 294,30 EUR verbuchtes Allzeithoch haussiert. Seither prägt eine ausgeprägte Korrekturphase das Kursgeschehen. Im Bereich einer bedeutenden Unterstützungszone probt der Anteilsschein seit November die Ausbildung eines Bodens. Nach einer am 18. November bei 201,90 EUR gestarteten impulsiven Erholungsrally bis auf am 28. November gesehene 234,10 EUR korrigierte er den Kursschub bis zuletzt an das 78,6 %-Fibonacci-Retracement und formte dort im gestrigen Handel eine bullishe Reversalkerze. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit Tagesschlusskursen oberhalb der beiden nächsten Widerstandsbereiche bei derzeit 216,62-218,00 EUR und 221,65-227,10 EUR. Komplettiert würde eine übergeordnete Bodenbildung oberhalb von 234,10-239,30 EUR. Eine Verletzung der Supportzone bei 200,80-207,10 EUR per Tagesschluss würde das bullishe Szenario negieren und eine unmittelbare Ausdehnung des mittelfristigen Abwärtstrends nahelegen. Saisonal verfügt der Wert derzeit über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren acht Mal im Zeitraum vom 21. Januar bis zum 1. Februar Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 1,96 Prozent (Median: +1,81 %).
Produktideen
|
Deutsche Börse
|
BEST Turbo
|
BEST Turbo
|
Typ
|
Call
|
Put
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
166,3105 EUR
|
261,9757 EUR
|
Barriere
|
166,3105 EUR
|
261,9757 EUR
|
Hebel
|
4,4
|
4,4
|
Preis*
|
4,90 EUR
|
4,85 EUR
