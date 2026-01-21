Der deutsche Aktienmarkt litt am Dienstag weiter unter den jüngsten Zollandrohungen durch US-Präsident Trump. Der DAX büßte 1,03 Prozent auf 24.703 Punkte ein, konnte sich damit jedoch deutlich vom Tagestief nach oben absetzen. MDAX und TecDAX sanken um 1,86 respektive 0,74 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 13 Gewinner und 85 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 93 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,40 Punkte auf 19,78 Zähler. Alle DAX-Sektoren endeten im Minus. Am schwächsten tendierten Telekommunikationswerte (-2,79 %) und Einzelhandelstitel (-2,63 %). Die Qiagen-Aktie sprang an der DAX-Spitze um 12,37 Prozent nach oben. Hier beflügelten im späten Geschäft aufkommende Spekulationen auf eine mögliche Übernahme. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg habe der Biotech-Konzern in den vergangenen Wochen entsprechende Gespräche mit mehreren potenziellen Käufern geführt.

An der Wall Street sackte der Dow um 1,76 Prozent auf 48.489 Punkte ab und löste damit eine neun Handelstage andauernde Trading-Range gen Süden auf. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 2,12 Prozent auf 24.988 Zähler. 76 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. 110 neuen 52-Wochen-Hochs standen 61 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Yen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,67 Prozent auf 1,1724 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um sieben Basispunkte auf ein Mehrmonatshoch bei 4,30 Prozent an und überwand damit ihre 200-Tage-Linie nach vorausgegangenem Ausbruch aus einer sehr engen mehrwöchigen Handelsspanne. Gold haussierte an der Comex um 3,56 Prozent auf ein Allzeithoch bei 4.759 USD. Der Preis für WTI-Öl legte um 0,10 Prozent auf 59,40 USD zu. US-Erdgas sprang aufgrund einer sich abzeichnenden Frostwelle in den USA um knapp 26 Prozent nach oben auf 3,91 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,71 Prozent tiefer bei 237,14 Punkten. Gegen den Trend konnten der chinesische CSI 300 (+0,54 %) und der koreanische Kospi (+0,40 %) zulegen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,29 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (24.701) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den schwebenden Hausverkäufen und den Bauausgaben. Impulse für die Märkte könnten sich daneben von der mündlichen Verhandlung über die Rechtmäßigkeit der Entlassung von Fed-Gouverneurin Cook vor dem Supreme Court sowie von der Rede des US-Präsidenten Trump in Davos ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Alstom, Johnson & Johnson, Halliburton, Travelers und Charles Schwab. Netflix (nachbörslich: -5,07 %) lieferte gestern nach US-Börsenschluss besser als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal, enttäuschte jedoch beim Margen-Ausblick für 2026. Qiagen zog im gestrigen nachbörslichen Handel mit der Spekulation auf eine mögliche Übernahme weiter deutlich an und notiert am Morgen auf Tradegate bei 46,87 EUR.

