Datum: 20.01.2026; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX eröffnete gestern erneut mit einer Abwärtslücke und sackte anschließend weiter ab bis auf ein 12-Tages-Tief bei 24.507 Punkten. Nach einer deutlichen Erholung verabschiedete er sich bei 24.703 Punkten aus dem Handel und reduzierte damit das Tagesminus auf 256 Punkte.

Nächste Unterstützungen:

  • 24.507-24.529
  • 24.449/24.475
  • 24.389

Nächste Widerstände:

  • 24.713/24.719
  • 24.771-24.840
  • 24.889-24.943

Auf Basis des Tagescharts formte der Index eine bullishe Hammer-Kerze in einer bedeutsamen Unterstützungsregion. Sowohl der übergeordnete Aufwärtstrend als auch der korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch bleiben intakt. Oberhalb der aktuellen Hürde bei 24.713/24.719 Punkten könnte sich die Erholung zunächst in Richtung 24.771-24.840 Punkte und eventuell 24.889-24.943 Punkte fortsetzen. Erst mit einem Tagesschluss darüber käme es zu einer deutlicheren Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Bearishe Anschlusssignale entstünden nun mit der Verletzung der nächsten Supportregionen 24.507-24.529 Punkte und 24.449/24.475 Punkte. In diesem Fall lautet die potenzielle nächste bedeutsame Zielregion 24.153-24.305 Punkte mit Zwischenetappe 24.389 Punkte.

 

Produktideen

Long Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Call

Call

Long

WKN

SX75M9

SX3WVJ

SX7GCA

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

19.919,7431 P.

22.936,2083 P.

Barriere

20.350,0000 P.

22.936,2083 P.

Hebel/Faktor*

5,3

14,8

10

Preis*

47,23 EUR

16,74 EUR

2,33 EUR

Short Strategien

DAX

Unlimited Turbo

BEST Turbo

Faktor

Typ

Put

Put

Short

WKN

FA1SRQ

SX0G0A

SX8UEL

Laufzeit

open end

open end

open end

Basispreis

29.051,9570 P.

26.256,0609 P.

Barriere

28.450,0000 P.

26.256,0609 P.

Hebel/Faktor*

5,6

15,3

10

Preis*

44,00 EUR

16,11 EUR

1,91 EUR

*Indikativ

Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform. Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Informationen hinsichtlich der Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten sowie Angaben zu vorherigen Empfehlungen sind über die Rechtlichen Hinweise erhältlich.