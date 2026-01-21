DAX - Korrekturmodus
Der DAX eröffnete gestern erneut mit einer Abwärtslücke und sackte anschließend weiter ab bis auf ein 12-Tages-Tief bei 24.507 Punkten. Nach einer deutlichen Erholung verabschiedete er sich bei 24.703 Punkten aus dem Handel und reduzierte damit das Tagesminus auf 256 Punkte.
Nächste Unterstützungen:
- 24.507-24.529
- 24.449/24.475
- 24.389
Nächste Widerstände:
- 24.713/24.719
- 24.771-24.840
- 24.889-24.943
Auf Basis des Tagescharts formte der Index eine bullishe Hammer-Kerze in einer bedeutsamen Unterstützungsregion. Sowohl der übergeordnete Aufwärtstrend als auch der korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch bleiben intakt. Oberhalb der aktuellen Hürde bei 24.713/24.719 Punkten könnte sich die Erholung zunächst in Richtung 24.771-24.840 Punkte und eventuell 24.889-24.943 Punkte fortsetzen. Erst mit einem Tagesschluss darüber käme es zu einer deutlicheren Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Bearishe Anschlusssignale entstünden nun mit der Verletzung der nächsten Supportregionen 24.507-24.529 Punkte und 24.449/24.475 Punkte. In diesem Fall lautet die potenzielle nächste bedeutsame Zielregion 24.153-24.305 Punkte mit Zwischenetappe 24.389 Punkte.
Produktideen
Long Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Call
|
Call
|
Long
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
19.919,7431 P.
|
22.936,2083 P.
|
–
|
Barriere
|
20.350,0000 P.
|
22.936,2083 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,3
|
14,8
|
10
|
Preis*
|
47,23 EUR
|
16,74 EUR
|
2,33 EUR
Short Strategien
|
DAX
|
Unlimited Turbo
|
BEST Turbo
|
Faktor
|
Typ
|
Put
|
Put
|
Short
|
WKN
|
Laufzeit
|
open end
|
open end
|
open end
|
Basispreis
|
29.051,9570 P.
|
26.256,0609 P.
|
–
|
Barriere
|
28.450,0000 P.
|
26.256,0609 P.
|
–
|
Hebel/Faktor*
|
5,6
|
15,3
|
10
|
Preis*
|
44,00 EUR
|
16,11 EUR
|
1,91 EUR
*Indikativ
