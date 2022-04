Die RWE-Aktie (WKN: 703712) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf und verfügt über deutliche relative Stärke zum Gesamtmarkt. Zuletzt hatte sie nach dem Markieren eines 10-Jahres-Hochs bei 41,83 EURim Februar einen schnellen Pullback an die steigende 200-Tage-Linie vollzogen. Ausgehend vom Korrekturtief bei 32,52 EUR, strebt die Notierung wieder nordwärts und visiert nun bereits wieder das Verlaufshoch vom Februar an. Ein nachhaltiger Anstieg über die Zone 41,83/42,11 EUR per Tagesschluss würde den Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigen und ein prozyklisches Anschlusskaufsignal liefern. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 44,36-45,39 EUR und 46,97-47,58 EUR. Im Fall möglicher Rücksetzer würden nächste Unterstützungen bei 40,20 EUR 38,84-39,05 EUR, 38,25 EUR und 37,50-37,68 EUR in den Blick rücken. Unterhalb der letztgenannten Zone würde das mittelfristige technische Bias von aktuell bullish auf neutral drehen und es wäre eine ausgedehnte Seitwärtskonsolidierung oberhalb von 32,52 EUR einzuplanen.