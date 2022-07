Nächste Unterstützungen:

12.509/12.543

12.391/12.439

12.318/12.329

Nächste Widerstände:

12.666-12.682

12.718/12.742

12.787-12.823

Auf Basis des Tagescharts formte der Index ein bullishes Harami-Cross-Kerzenmuster. Hieraus könnte sich weiteres Erholungspotenzial ergeben. Voraussetzung hierfür ist ein Anstieg über die beiden nächsten Widerstandsthemen bei 12.666-12.682 Punkten und 12.718/12.742 Punkten. Im Erfolgsfall würden mögliche Ausdehnungsziele und Hürden bei 12.787-12.823 Punkten und 12.905-12.959 Punkten in den Fokus rücken. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde sich das kurzfristige Chartbild deutlicher aufhellen. Der übergeordnete (mittelfristige) Abwärtstrend würde damit noch nicht in Frage gestellt. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Kurs über eine nächste Unterstützung bei 12.509/12.543 Punkten. Darunter würden die Abwärtsrisiken wieder in den Vordergrund rücken mit möglichen nächsten Zielen bei 12.391/12.439 Punkten und 12.318/12.329 Punkten. Weitere Unterstützungen befinden sich bei 12.273 Punkten, 12.210 Punkten, 11.763-11.838 Punkten und 11.325-11.489 Punkten.