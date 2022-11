Nächste Unterstützungen:

14.310

14.232-14.266

14.157-14.178

Nächste Widerstände:

14.431-14.458

14.599/14.602

14.709

Da Eröffnungskurs und Schlusskurs (14.379) nahezu auf demselben Niveau lagen, formte sich auf Basis des Tagescharts eine Doji-Kerze. Sie signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären auf dem aktuellen Kursniveau. In der Gesamtschau mit den beiden Vorgängerkerzen wird ein Nachlassen der aufwärts gerichteten Schwungkraft deutlich, was die Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere Konsolidierungsphase im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends auch mit Blick auf die derzeit überkauften markttechnischen Indikatoren steigert. Ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Hürde bei 14.431-14.458 Punkten per Stundenschluss würde die Chance auf eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 14.599/14.602 Punkte und 14.709 Punkte eröffnen. Ein Stundenschluss unterhalb der nächsten Unterstützung bei 14.310 Punkten oder ein Intraday-Rutsch unter die weitere Supportzone bei 14.232-14.266 Punkten wäre derweil als Signal für den möglichen Beginn einer kurzfristigen Konsolidierung aufzufassen. Potenzielle nächste Ziele lauten in diesem Fall 14.157-14.178 Punkte und 14.103 Punkte.