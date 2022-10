Nächste Unterstützungen:

13.123

13.020-13.062

12.937-12.989

Nächste Widerstände:

13.259

13.312-13.348

13.526-13.565

Der damit verbundene Anstieg über die dominante Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch ist noch nicht als nachhaltig zu klassifizieren. Die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Konsolidierung oder Korrektur im kurzfristigen Zeitfenster ist als erhöht einzuschätzen. Argumente hierfür liefern die auf Basis des Stundencharts ein Nachlassen der Schwungkraft signalisierenden Momentumindikatoren sowie die bearishe letzte Stundenkerze (Shooting Star). Nächste Unterstützungen und potenzielle Auffangbereiche liegen bei 13.123 Punkten, 13.020-13.062 Punkten und 12.937-12.989 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone würde ein erstes Warnsignal für einen deutlicheren Pullback in Richtung zunächst 12.747-12.789 Punkte und eventuell 12.481-12.548 Punkte liefern. Ein signifikanter Anstieg über den aktuellen Widerstand bei 13.259 Punkten per Stundenschluss würde nun fortgesetzte Kursavancen in Richtung 13.312-13.348 Punkte und 13.526-13.565 Punkte ermöglichen. Die mittelfristigen Abwärtsrisiken im Rahmen des dominanten Abwärtstrends bleiben hoch, solange die Marke von 13.565 Punkten nicht geknackt werden kann.