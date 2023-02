Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Kursgeschehen etablierte sie eine Korrekturphase unterhalb des im Juni 2022 verzeichneten Allzeithochs bei 227,90 EUR. Oberhalb des im September gesehenen Korrekturtiefs bei 140,45 EUR konnte der Wert sich stabilisieren und einen Boden ausbilden. Die nachfolgende Rally führte die Notierung erneut an das Rekordhoch, wo das Papier zuletzt eine Verschnaufpause einlegte. Am Freitag gelang der von hohem Volumen begleitete Ausbruch aus einer mehrtägigen Konsolidierung auf ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis bei 231,70 EUR. Das technische Bild bleibt im kurzfristigen Zeitfenster bullish, solange der Support bei 222,40-225,60 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter würde hingegen zunächst eine zeitliche Ausdehnung der Verschnaufpause oberhalb des Korrekturtiefs bei 209,10 EUR indiziert. Nächste potenzielle Hürden und Ziele auf der Oberseite lauten 237,20-240,75 EUR und 246,15 EUR.