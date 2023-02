Das Währungspaar EUR/USD hatte im Januar 2021 ein zyklisches Mehrjahreshoch bei 1,2349 USD ausgebildet und bewegt sich hiervon ausgehend übergeordnet südwärts. Zuletzt verzeichnete die Notierung am 28. September 2022 ein 20-Jahres-Tief bei 0,9536 USD. An der dort befindlichen Ziel- und Unterstützungszone startete eine dynamische Erholungsrally, die den Kurs bis zum 2. Februar auf ein 10-Monats-Hoch bei 1,1033 USD beförderte. Dieser mittelfristige Aufwärtstrend wird seither korrigiert. Einer ersten Abwärtswelle folgte eine mehrtägige Seitwärtspendelbewegung im Dunstkreis des 23,6%-Fibonacci-Retracements. Dieser Support wurde zuletzt gebrochen, so dass eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung der bedeutenderen Unterstützungszone 1,0425-1,0483 USD einzuplanen ist. Zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst im Fall der nachhaltigen Verletzung der Supportregion 1,0284-1,0364 USD. Mit Blick auf die Oberseite liegt nächster relevanter Widerstand bei 1,0700-1,0765 USD. Erholungen in diese Zone gefährden das Abschwungs-Szenario nicht. Ein bullishes Signal im kurzfristigen Zeitfenster entstünde nun oberhalb von 1,0802/1,0816 USD. Weitere Hürden darüber bei 1,0867 USD und 1,1000/1,1033 USD würden im Erfolgsfall in den charttechnischen Fokus rücken.