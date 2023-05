Nächste Unterstützungen:

15.803

15.755

15.601-15.662

Nächste Widerstände:

15.906-15.934

15.978-16.019

16.067

Die auf Basis des Stundencharts auf dem Tagestief geformte Hammer-Kerze sowie die extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren in diesem Zeitfenster lassen eine Gegenbewegung im heutigen Handel als möglich erscheinen. Das kurzfristige Chartbild hat sich jedoch mit dem gestrigen Kursrutsch angesichts des Bruchs mehrerer relevanter Unterstützungen signifikant eingetrübt. Mögliche Erholungsziele lauten 15.906-15.934 Punkte und 15.978-16.019 Punkte. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig (Stundenschlusskursbasis) überwunden wird, bleiben die Bären in einer starken Position. Darüber wäre eine Rally-Ausdehnung in Richtung 16.067 Punkte und 16.130-16.144 Punkte einzuplanen. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.803 Punkten per Stundenschluss würde nun ein bearishes Anschlusssignal liefern. Weitere Abgaben in Richtung zunächst 15.755 Punkte und nachfolgend 15.601-15.662 Punkte wären dann zu favorisieren.