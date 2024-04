Der Goldpreis konnte im März die zuvor etablierte mehrjährige Trading-Range nach oben auflösen und damit ein langfristig bedeutsames Anschlusskaufsignal generieren. Bis auf ein am 21. April gesehenes neues Rekordhoch bei 2.431 USD haussierte das Edelmetall bevor die Rally auf Widerstand traf. Mit dem gestrigen kräftigen Kursrutsch signalisierte die Preiskurve den Übergang vom Konsolidierungsmodus in den Korrekturmodus. Nach der Verletzung der 10-Tage-Linie unterschritt sie im heutigen asiatischen Handel auch die 20-Tage-Linie und verzeichnet ein 3-Wochen-Tief bei 2.296 USD. Eine Ausdehnung der Schwächephase würde mit Blick auf die Euphorie ausweisenden Sentimentdaten und die nicht mehr stützende Saisonalität nicht überraschen. Der übergeordnete Aufwärtstrend erscheint derzeit nicht gefährdet. Als potenzielle nächste Auffangregionen kommen vor allem die Bereiche 2.289 USD, 2.261-2.274 USD, 2.249 USD und 2.177-2.223 USD in Betracht. Darunter käme es zu einer leichten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes mit Abwärtsrisiken in Richtung 2.131-2.155 USD und eventuell 2.075-2.090 USD. Ein Tagesschluss (New Yorker Handel) oberhalb von 2.355-2.363 USD sowie ein Break über 2.418/2.431 USD würden nun bullishe Anschlusssignale senden. Als potenzielle nächste aktive Zielzone fungiert der Bereich 2.512-2.560 USD. Darüber würden mögliche Ausdehnungsziele bei 2.738 USD und 2.820 USD in den Fokus rücken.