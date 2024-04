Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hatte unterhalb des im Januar 2021 bei 145,40 EUR markierten Rekordhochs eine große bearishe Umkehrformation ausgebildet, die im Dezember 2021 mit der Verletzung der Supportzone bei rund 100 EUR bestätigt wurde. Seither weist der ganz langfristige Trend abwärts. Zuletzt war die Notierung am 5. Februar bis auf ein neues Allzeittief bei 14,92 EUR gerutscht. Dort endete ein zwei Tage andauernder hochvolumiger Sell-off mit einer bullishen Hammer-Kerze im Tageschart. Im mittelfristigen Zeitfenster haben die Bullen seither das Sagen. Der laufende Aufschwung führte das Papier über die Abwärtstrendlinie vom zyklischen Zwischenhoch im Februar 2023 bis auf ein am 10. April markiertes 7-Monats-Hoch bei 33,93 EUR. Nach einem Pullback bis auf 27,27 EUR versucht sich der Wert nun wieder von der überwundenen 200-Tage-Linie nach oben abzusetzen. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über die nächste Barriere bei 33,93 EUR würde sich das langfristige Chartbild deutlich aufhellen. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 35,74-36,56 EUR, 38,05 EUR, 39,40 EUR und 40,59-41,43 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächsten Support in den Bereichen 28,63-29,91 EUR und 26,52-27,78 EUR. Darunter müsste ein kräftigerer Rücksetzer in Richtung zunächst 23,60-25,35 EUR eingeplant werden.