Der deutsche Aktienmarkt litt am Donnerstag unter US-Konjunkturdaten, die ein deutlich schwächer als erwartetes Wachstum bei zugleich steigender Inflation auswiesen. Die Erwartung der Marktteilnehmer reduzierte sich auf nur noch eine Leitzinssenkung seitens der US-Notenbank Fed im laufenden Jahr. Zu Beginn des Jahres wurden noch sieben Senkungen antizipiert. Ein zum dritten Mal in Folge gestiegener GfK-Konsumklimaindikator vermochte keine Kauflaune zu entfachen. Der DAX schloss 0,95 Prozent tiefer bei 17.917 Punkten. MDAX und TecDAX büßten 1,15 respektive 1,00 Prozent ein. In den drei genannten Indizes gab es 17 Gewinner und 85 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog jedoch nur moderat mit 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,57 Punkte auf 15,42 Zähler und überquerte damit wieder seine 200-Tage-Linie. Stärkste Sektoren waren Banken (+5,89%) und Technologie (+2,75%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Software (-2,91%) und Versicherungen (-1,59%). Die Aktie der Deutschen Bank sprang nach der Vorlage ihrer Quartalszahlen um 8,18 Prozent auf ein 6-Jahres-Hoch und belegte damit klar die Indexspitze, gefolgt von Infineon (+3,60%) und Commerzbank (+1,44%). Das größte heimische Geldinstitut profitierte von steigenden Erträgen im Investmentbanking sowie von geringeren Kosten. BASF und Symrise verbuchten nach ihren Quartalsbilanzen Abschläge von 0,64 beziehungsweise 4,02 Prozent. Im MDAX zog Delivery Hero als stärkster Wert nach Zahlen um 6,43 Prozent an, während Befesa mit einem Minus von 16,61 Prozent ebenfalls nach Zahlen die rote Laterne hielt.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,98 Prozent tiefer bei 38.086 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,55 Prozent auf 17.431 Zähler. 68 Prozent der Werte an der NYSE endeten im roten Bereich. Das Abwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Es gab 44 neue 52-Wochen-Hochs und 48 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Yen ab. EUR/USD legte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,30 Prozent auf 1,0731 USD zu. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um sechs Basispunkte auf ein 5-Monats-Hoch bei 4,71 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,26 Prozent fester bei 2.345 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,17 Prozent auf 83,78 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,70 Prozent fester bei 172,73 Punkten. Besonders kräftige Zugewinne waren beim Hang Seng Index (+2,48%) in Hongkong zu beobachten. Der Index verzeichnete ein 5-Monats-Hoch und überwand erstmals seit August vergangenen Jahres seine 200-Tage-Linie. Die Bank of Japan ließ wie überwiegend erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Der Yen rutschte auf ein neues 34-Jahres-Tief zum Dollar. Im Nikkei 225 ging es um 0,81 Prozent nach oben. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,82 Prozent. Der Nasdaq Future zieht um 1,14 Prozent an. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (18.036) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum PCE-Preisindex, den persönlichen Ausgaben und Einkommen sowie der Verbraucherstimmung nach Lesart der University of Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Porsche AG, Traton, Stratec, AMS-Osram, Totalenergies, Exxon Mobil, Chevron und Abbvie. Bereits gestern nach US-Börsenschluss lieferten Microsoft (nachbörslich: +4,41%), Alphabet (nachbörslich: +11,43%), Intel (nachbörslich: -7,75 %) und T-Mobile US (nachbörslich: -1,19%) ihre Zahlenwerke ab. Nach Xetra-Schluss gab es Zahlen von Airbus (nachbörslich: -1,41%), Talanx (nachbörslich: +3,14%) und Flatexdegiro (nachbörslich: +6,40%). Thyssenkrupp könnte heute Impulse von der Meldung erhalten, dass die Kretinsky-Holding EPCG 20 Prozent der Stahlsparte erwerben wird.