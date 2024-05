Der MDAX der mittelgroßen Werte hatte im Oktober 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 21.457 Punkten verbucht. Der darüber geformte mehrwöchige Doppelboden bildete den Ausgangspunkt für eine Erholungsrally bis auf ein im Februar 2023 markiertes 8-Monats-Hoch bei 29.815 Punkten. Die seither laufende Abwärtsbewegung ist bislang dreiwellig und kann damit noch als klassisches abc-Korrektur-Muster gewertet werden. Vom im Oktober vergangenen Jahres gesehenen Verlaufstief bei 23.627 Punkten strebte der Index wieder nordwärts und gönnte sich nach einem ersten Aufwärtsimpuls eine mehrmonatige Verschnaufpause unterhalb des Rallyhochs bei 27.371 Punkten. Das dabei geformte Dreiecksmuster wurde schließlich im gestrigen Handel nach oben verlassen. Die Notierung knackte das Widerstandscluster resultierend aus der oberen Dreiecksbegrenzung, dem Rallyhoch vom Dezember und der Abwärtstrendlinie vom im Februar 2023 verbuchten Zwischenhoch. Erweist sich dieser Ausbruch in den kommenden Tagen als nachhaltig, ergäbe sich in der mittelfristigen Perspektive Anschlusspotenzial in Richtung 29.500-29.815 Punkte mit Zwischenetappen bei 27.646-27.764 Punkten, 28.042 Punkten, 28.293 Punkten und 28.571-28.943 Punkten. Ein Tagesschluss unterhalb von 27.170 Punkten würde den gestrigen Ausbruch derweil als Bullenfalle entlarven. In diesem Fall drohen in der kurzen Frist weitere Abgaben in Richtung zunächst 26.749-26.893 Punkte. Zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst im Falle der Verletzung der massiven Supportzone 25.825-26.307 Punkte.