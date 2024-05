Nächste Unterstützungen:

18.628-18.642

18.527-18.567

18.493/18.502

Nächste Widerstände:

18.723-18.760

18.792-18.809

18.893-18.926

Der Index formte einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Spanne des Vortages). Das technische Bild bleibt gegenüber dem Vortag unverändert. Das kurzfristige technische Bias bleibt neutral im Rahmen der etablierten mehrtägigen Konsolidierung auf hohem Niveau. Übergeordnet bleiben die Bullen klar am Ruder. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 18.628-18.642 Punkten, insbesondere per Tagesschluss, würde für einen Übergang vom Konsolidierungsmodus in eine kräftigere Abwärtskorrektur sprechen. Als potenzielle nächste Auffangbereiche fungieren in diesem Fall die Zonen 18.527-18.567 Punkte, 18.493/18.502 Punkte und 18.404-18.427 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Hürden bei 18.723-18.760 Punkten, 18.792-18.809 Punkten und 18.893-18.926 Punkten ausmachen. Darüber würde der Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt, was die psychologisch relevante Marke von 19.000 Punkten sowie das nächste potenzielle Ausdehnungsziel bei 19.148 Punkten auf die charttechnische Agenda rücken würde.