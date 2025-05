Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) bewegt sich ausgehend vom Corona-Crash-Tief aus dem Jahr 2020 bei 47,70 EUR in einem langfristigen Aufwärtstrend. Im März dieses Jahres scheiterte sie jedoch beim Versuch, das Rekordhoch aus dem März 2024 (172,82 EUR) nachhaltig zu überwinden. Ausgehend von der neuen historischen Bestmarke bei 177,36 EUR startete der Anteilsschein eine kräftige Abwärtskorrektur, die ihn bis auf 129,82 EUR zurückschickte. Die oberhalb dieses Tiefs etablierte Trading-Range konnte der Wert schließlich am Freitag in Reaktion auf besser als erwartete Geschäftszahlen nach oben verlassen. Zugleich riss er eine bullishe Ausbruchslücke und eroberte die 200-Tage-Linie zurück. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände lassen sich bei 156,46-157,50 EUR und 158,83-160,80 EUR ausmachen. Darüber (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einer weiteren Aufhellung der technischen Ausgangslage und es könnte zu einem zeitnahen Abarbeiten der weiteren potenziellen Zielregionen 163,99-167,80 EUR und eventuell 172,06-173,34 EUR kommen. Zur Aufrechterhaltung des bullishen Chartbildes im kurzfristigen Zeitfenster sollten die Bullen im Fall eines Pullbacks die Unterstützungsregion 147,46-150,94 EUR verteidigen. Darunter (Tagesschlusskursbasis) entstünden hingegen weitergehende Abwärtsrisiken in Richtung 141,54-143,70 EUR und eventuell 129,82-135,24 EUR.