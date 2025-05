Diese Analyse wurde am 07.05.2025 um 06:54 Uhr erstellt.

Die Aktie von Thales (WKN: 850842) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach einem dynamischen Kursschub vom Januar-Tief bei 134,20 EUR bis auf ein im März erzieltes Rekordhoch bei 264,20 EUR ging sie in eine Seitwärtskorrektur über. Das Kursgeschehen ist bislang strukturell als trendbestätigend einzustufen. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals bedarf es der Überwindung der Barriere bei 259,70-264,20 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall lauten die potenziellen nächsten Ausdehnungsziele 275,34 EUR, 283,02 EUR, 290,63 EUR, 306,97 EUR und 325,00/333,40 EUR. Unterstützt ist der Wert derzeit als Nächstes bei 244,53-246,60 EUR, 232,50-237,66 EUR, 227,90/228,10 EUR und 193,82-195,00 EUR. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer leichten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes.