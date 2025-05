Der deutsche Aktienmarkt litt am Dienstag zwischenzeitlich deutlich unter der Kanzler-Wahlschlappe von Friedrich März im ersten Wahlgang, konnte jedoch nach dem geglückten zweiten Wahlgang einen Großteil der Verluste wieder wett machen. Am Ende notierte der DAX noch 0,41 Prozent tiefer bei 23.250 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,91 respektive 1,27 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 33 Gewinner und 66 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 72 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,75 Punkte auf 22,60 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnten lediglich Versorger (+0,64%) und Versicherungen (+0,39%) Zugewinne verbuchen. Am schwächsten präsentierten sich Technologiewerte (-2,42%) und Konsumtitel (-1,22%). Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) haussierte an der DAX-Spitze um 5,19 Prozent. Der Dialysedienstleister konnte die Anleger mit seinen vorgelegten Quartalszahlen überzeugen und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr. Ebenfalls nach Quartalszahlen im Blick standen Continental (+2,40%), MTU (-0,40%) und Zalando (-3,35%). Im MDAX war Hugo Boss (+5,85%) nach Zahlen gesucht, während TeamViewer (-16,53%) und Redcare Pharmacy (-7,69%) nach ihren Zahlenwerken abstürzten.

An der Wall Street sank der Dow um 0,95 Prozent auf 40.829 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,88 Prozent auf 19.791 Zähler. 57 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Abschläge. Das Abwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. Es gab 34 neue 52-Wochen-Hochs und 46 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD kletterte bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,56 Prozent auf 1,1378 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um fünf Basispunkte auf 4,30 Prozent nach. Der Preis für Gold sprang an der Comex um 3,23 Prozent auf 3.430 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 3,40 Prozent auf 59,07 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Stützend wirkte die Aussicht auf am Samstag in Genf startende Gespräche zwischen China und den USA zur Beilegung des Zoll-Konflikts. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,07 Prozent fester bei 190,76 Punkten. Die chinesische Notenbank PBoC kündigte an ihren Leitzins RRR um 50 Basispunkte sowie ihre 7-Tage Reverse Repurchase Rate um 10 Basispunkte zu senken. Für den chinesischen Aktienindex CSI 300 ging es um 0,40 Prozent aufwärts. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,62 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.321) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zum deutschen Auftragseingang im März. Um 20.00 Uhr MESZ wird die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsentscheidung verkünden. Es wird allgemein erwartet, dass die Währungshüter den Schlüsselzins bei derzeit 4,25-4,50 Prozent belassen. Die Fed-Funds-Futures preisen derzeit eine nächste Leitzinssenkung um 25 Basispunkte für den Juli ein. Bis Ende des Jahres werden insgesamt 80 Basispunkte an Senkungen eingepreist. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fresenius SE, Siemens Healthineers, Vonovia, BMW, Hensoldt, Novo Nordisk, Auto1Group, Barrick Gold, Walt Disney und Uber Technologies.