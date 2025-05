Nächste Unterstützungen:

23.126-23.133

22.940

22.863

Nächste Widerstände:

23.256

23.390

23.476

Übergeordnet betrachtet gönnt sich der Index damit eine Verschnaufpause unterhalb des in unmittelbarer Rufweite befindlichen Rekordhochs vom März. Der Erholungstrend vom am 7. April markierten Crash-Tief bleibt intakt. Das ganz kurzfristige technische Bias ist zur heutigen Eröffnung neutral. Nächste Widerstände befinden sich bei 23.256 Punkten, 23.390 Punkten und 23.476 Punkten (Rekordhoch). Darüber entstünde ein bullishes Anschlusssignal in allen Zeitebenen mit einem nächsten potenziellen Ziel bei 23.962-24.325 Punkten. Nächste Unterstützungen lauten 23.126-23.133 Punkte, 22.940 Punkte und 22.863 Punkte. Darunter würde ein deutlicherer Rücksetzer indiziert mit nächsten möglichen Auffangbereichen bei 22.729/22.765 Punkten, 22.607 Punkten und 22.382/22.404 Punkten.