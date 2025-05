Diese Analyse wurde am 12.05.2025 um 06:09 Uhr erstellt.

Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte unterhalb des im Jahr 2021 bei 105,90 EUR markierten Allzeithochs eine große bearishe Trendwende vollzogen. Der Abschwung schickte die Notierung bis auf ein im Januar vergangenen Jahres verzeichnetes Allzeittief bei 15,95 EUR. Im Rahmen des dort gestarteten Aufwärtstrends konnte der Wert bis auf ein im Februar dieses Jahres bei 40,08 EUR verbuchtes 2-Jahres-Hoch vorstoßen. Hiervon ausgehend befindet er sich nun im Korrekturmodus. In der vergangenen Woche fungierte die steigende 200-Tage-Linie dabei zum zweiten Mal als wirksame Unterstützung, nachdem diese bereits im Februar einem erfolgreichen Test unterzogen wurde. Mögliche nächste Erholungsziele und Widerstände liegen bei 32,09 EUR, 32,39-32,59 EUR und 32,91-33,40 EUR. Ein erstes prozyklisches Indiz für eine zeitnahe Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends entstünde oberhalb von 34,20 EUR (Tagesschlusskursbasis). Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb der Barriere bei aktuell 35,86-36,76 EUR. Mit Blick auf die Unterseite erscheint die Supportzone bei derzeit 29,98-30,10 EUR in der kurzen Frist als kritisch. Deren signifikante Verletzung würde einen Kursrutsch in Richtung der übergeordnet kritischen Unterstützung bei 25,79-27,95 EUR nahelegen.