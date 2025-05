Nächste Unterstützungen:

23.409-23.429

23.300-23.322

23.240

Nächste Widerstände:

23.543

23.810

23.962-24.325

Der Trend weist in allen Zeitebenen aufwärts, auch wenn der Ausbruch über das alte Rekordhoch vom März (23.476) vom preislichen Ausmaß her noch nicht als nachhaltig qualifiziert werden kann. Angesichts der weiterhin überkauften markttechnischen Indikatoren sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Oberhalb des aktuellen Widerstands bei 23.543 Punkten könnte der Index nächste potenzielle Ziele bei 23.810 Punkten und 23.962-24.325 Punkten ansteuern. Unterstützt ist die Preiskurve heute als Nächstes bei 23.409-23.429 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde ein erstes Warnsignal für die bullishe Perspektive liefern. Weitere potenzielle Auffangbereiche bei 23.300-23.322 Punkten, 23.240 Punkten und 23.101-23.164 Punkten würden dann in den Blick rücken.