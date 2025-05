Die Sartorius-Aktie (WKN: 716563) bewegt sich ausgehend von einem im Jahr 2021 bei 631,60 EUR verzeichneten Rekordhoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Am 7. April dieses Jahres markierte sie ein Mehrjahrestief bei 166,05 EUR und erreichte damit eine übergeordnet bedeutsame Unterstützungszone resultierend aus dem Corona-Crash-Tief. Es folgte eine dynamische Erholungsrally, die die Notierung wieder in die im vergangenen Jahr etablierte Stauzone sowie über die 50-Tage-Linie beförderte. Aktuell konsolidiert der Wert diesen Kursaufschwung im Dunstkreis der 200-Tage-Linie und oberhalb der nun als Support fungierenden 50-Tage-Linie seitwärts. Die kurzfristige technische Ausgangslage gestaltet sich neutral. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb von 239,30 EUR würde ein bullishes Anschlusssignal senden und die Barriere bei 249,60 EUR in den Fokus rücken. Deren nachhaltige Überwindung würde schließlich das mittelfristige Bild deutlicher aufhellen mit der Chance, das Reaktionshoch vom Januar bei 292,00 EUR erneut zeitnah anzusteuern. Mit einem signifikanten Rutsch unter den aktuellen Support bei 221,44-224,10 EUR per Tagesschluss entstünde hingegen ein bearishes Signal. In diesem Fall wären fortgesetzte unmittelbare Abgaben in Richtung 211,32 EUR und eventuell 194,03-202,68 EUR einzuplanen.