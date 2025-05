Die Krones-Aktie (WKN:633500) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Der jüngste mittelfristige Kursschub beförderte die Notierung schwungvoll vom am 7. April verbuchten Korrekturtief bei 100,20 EUR bis auf ein am 14. Mai gesehenes Rekordhoch bei 145,80 EUR. Seither verdaut das Papier die Rally im Rahmen einer Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau. Das kurzfristige technische Bias gestaltet sich entsprechend neutral. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals bedarf es der Überwindung der Barriere bei 145,80/146,08 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall könnte die nächste potenzielle Zielzone bei 150,83-155,20 EUR zügig angesteuert werden. Darüber lässt sich ein weiteres Fibonacci-Zielcluster bei 164,60-170,54 EUR ausmachen, welches oberhalb von 155,20 EUR (Tagesschlusskursbasis) aktiviert würde. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 142,40 EUR würde derweil zunächst auf eine mögliche zeitliche und preisliche Ausdehnung der laufenden Verschnaufpause hinweisen. In diesem Fall würden mögliche Auffangbereiche bei 138,50-140,00 EUR, 133,91-135,04 EUR und eventuell 128,26-128,95 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Am 27. Mai findet die Hauptversammlung statt. Tags darauf wird das Papier ex Dividende (voraussichtlich 2,60 EUR) gehandelt.