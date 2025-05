Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag die Käufer das Kursgeschehen. Sie beförderten den DAX um 0,42 Prozent nach oben auf ein neues Rekordhoch bei 24.036 Punkten. MDAX und TecDAX stiegen um 1,39 beziehungsweise 0,52 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 74 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,20 Punkte auf 17,74 Zähler. Stärkste Sektoren waren Versorger (+2,20%) sowie Pharma & HealthCare (+1,51%). Zur Schwäche neigen hingegen Versicherungen (-0,22%) und Chemietitel (-0,20%). Ohne Nachrichten schraubte sich Fresenius Medical Care (+3,87%) an die DAX-Spitze, gefolgt von RWE (+3,06%) und Bayer (+2,25%).

An der Wall Street gab der Dow zur Schlussglocke um 0,27 Prozent auf 42.677 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,37 Prozent auf 21.367 Zähler. 59 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 55 Prozent. 84 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 Tiefs gegenüber. EUR/USD kletterte gegen Ende des New Yorker Handels um 0,35 Prozent auf 1,1282 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um vier Basispunkte auf 4,49 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,96 Prozent auf 3.297 USD. Für Silber ging es um 2,41 Prozent nach oben auf 33,29 USD. Noch deutlichere Zugewinne bei Volatilitätsausbrüchen auf der Oberseite waren bei Platin (+5,33% auf 1.059,50 USD) und Palladium (+4,45% auf 1.025,50 USD) zu beobachten. Hier dürften die Marktteilnehmer auf verschärfte Sanktionen gegen den Produzenten Russland gesetzt haben. Der Preis für WTI-Öl zeigte sich am Berichtstag nur wenig verändert, zog jedoch im heutigen asiatischen Handel nach Medienberichten über einen möglicherweise bevorstehenden Angriff Israels auf den Iran deutlich an auf zuletzt 62,78 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei dünnen Umsätzen ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,84 Prozent fester bei 195,81 Punkten. Überdurchschnittliche Zugewinne waren beim koreanischen Kospi (+0,94%) zu beobachten. Gegen den Trend schwächelte der Nikkei 225 (-0,33%) in Tokio. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,36 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (23.988) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten auf der Agenda. Auf Interesse dürfte das Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation stoßen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hornbach Holding, Freenet, Baidu, Xpeng, Target und Medtronic. Hauptversammlungen finden bei der Porsche AG, CTS Eventim, Puma und SGL Carbon statt.