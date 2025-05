Die Aroundtown-Aktie (WKN: A2DW8Z) hatte im Mai 2023 nach mehrjähriger Baisse ein Allzeittief bei 0,88 EUR verzeichnet. Das Kursgeschehen darüber kann als ultralangfristige Bodenbildung gewertet werden. Im Rahmen des nachfolgend etablierten primären Aufwärtstrends stieß der Wert bis auf ein im vergangenen Dezember markiertes 2-Jahres-Hoch bei 3,27 EUR vor. Anschließend befand er sich mittelfristig im Korrekturmodus und rutschte in einer keilförmigen Struktur bis auf am 9. April gesehene 2,20 EUR. Es folgten ein dynamischer Kursschub über die obere Begrenzungslinie des bullishen Keils und zuletzt eine mehrwöchige Seitwärtskorrektur dieses Aufwärtsimpulses. Im gestrigen Handel probten die Bullen nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen einen Ausbruch auf der Oberseite. Unterhalb des im Tagesverlauf bei 2,88 EUR markierten 4-Monats-Hochs formte der Wert im Tageschart eine Unentschiedenheit signalisierende High-Wave-Kerze. Per Tagesschluss (2,78 EUR) verblieb die Notierung innerhalb der mehrwöchigen Spanne. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit Tagesschlusskursen oberhalb der beiden nächsten Barrieren bei 2,88 EUR und 2,96 EUR (Abwärtslücke vom 19. Dezember 2024). Als potenzielle nächste mittelfristige Zielregion fungiert der Bereich 3,15-3,41 EUR. Rutscht der Anteilsschein derweil per Tagesschluss unter seinen aktuellen Support bei 2,65-2,68 EUR wäre zunächst eine Ausdehnung der Seitwärtskorrektur zu favorisieren mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 2,58-2,61 EUR und 2,48-2,53 EUR. Darunter käme es schließlich zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes mit deutlicherem Abwärtspotenzial in Richtung 2,34/2,40 EUR, 2,29-2,31 EUR und 2,15 EUR.