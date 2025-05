Nächste Unterstützungen:

23.921/23.932

23.800

23.674/23.676

Nächste Widerstände:

24.126-24.161

24.209

24.326

Die auf Basis des Tagescharts geformte Bearish-Engulfing-Kerze mahnt die Bullen in der kurzen Frist zur Vorsicht. Bislang stellt das Kursgeschehen jedoch erst eine Konsolidierung im Rahmen des in allen relevanten Zeitebenen intakten Aufwärtstrends dar. Mit Blick auf die mehrmonatige saisonale Schwächephase und überkaufte markttechnische Indikatoren (teils mit negativen Divergenzen zur Preiskurve) sollten die Stops bestehender Long-Positionen dennoch zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Widerstände liegen heute bei 24.126-24.161 Punkten, 24.209 Punkten und 24.326 Punkten. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Marke würde die negative Implikation der gestrigen Engulfing-Kerze negieren. Weitere Barrieren und nächste Ausdehnungsziele liegen in diesem Fall bei 24.391 Punkten und 24.478/24.487 Punkten. Eine Verletzung der nächsten Unterstützung bei 23.921/23.932 Punkten per Tagesschluss würde das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben und für den Start einer mindestens mehrtägigen bis mehrwöchigen Schwächephase sprechen. Darunter befinden sich nächste potenzielle Auffangbereiche bei 23.800 Punkten und 23.674/23.676 Punkten.