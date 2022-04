Der Euro-Bund-Future befindet sich nach einer langfristigen Top-Bildung unterhalb des Rekordhochs in einem Bärenmarkt. Der mehrmonatige Abwärtstrend gewann zuletzt deutlich an Dynamik. Am 29. März markierte er ein Tief bei 156,05 Punkten und konnte sich seither im Dunstkreis der dort befindlichen langfristig relevanten Unterstützungszone stabilisieren. Im gestrigen Handel formte er eine Bullish-Engulfing-Tageskerze. Die Oszillatoren haben zuvor eine bullishe Divergenz im überverkauften Terrain ausgebildet. Ferner signalisieren die Sentimentindikatoren einen extrem hohen Grad an Pessimismus, was als Kontraindikator stützend wirkt. Die Chance dafür, dass sich aus der aktuellen Stabilisierung eine deutlichere technische Erholungsbewegung entwickelt, ist daher signifikant erhöht. Ein Anstieg über 159,02/159,05 Punkte würde zunächst potenzielle Erholungsziele bei 159,73 Punkten und 160,56/160,86 Punkten in den Blick rücken. Darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung 161,77/162,01 Punkte oder 163,86/164,37 Punkte vorstellbar. Mittelfristig weist der Weg des geringsten Widerstands jedoch auch in diesem Fall weiter abwärts, so dass aus heutiger Sicht im Anschluss eine Fortsetzung der Baisse zu erwarten ist. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 157,03/157,17 Punkten und 156,05 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Marke würde das Erholungsszenario negieren und eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends mit nächsten möglichen Zielen bei 154,61 Punkten und eventuell 151,88/152,00 Punkten nahelegen.