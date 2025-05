Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) etablierte ausgehend vom im März 2020 bei 10,41 EUR markierten 6-Jahres-Tief einen langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines Verlaufshochs bei 35,91 EUR am 3. März eine bislang dreiwellige Abwärtskorrektur gestartet. Sie führte die Notierung bis zum 7. April auf die als Unterstützung fungierende steigende 200-Tage-Linie (aktuell: 29,70 EUR) zurück. Vom Reaktionstief bei 28,45 EUR konnte sich die Preiskurve bereits deutlich erholen. Mit dem am Freitag erfolgten Anstieg über das Widerstandsbündel resultierend aus der 50-Tage-Linie, dem Reaktionshoch vom 24. April und der korrektiven Abwärtstrendlinie hellte sich die technische Ausgangslage weiter auf. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange die 50-Tage-Linie bei derzeit 32,69 EUR nicht wieder per Tagesschluss unterboten wird. Potenzielle nächste Widerstände und Ziele liegen bei 33,30-33,80 EUR, 34,56-34,62 EUR, 35,14 EUR und 35,91 EUR. Unterhalb der 50-Tage-Linie entstünden derweil zunächst Abwärtsrisiken in Richtung 31,70-32,18 EUR und 31,27 EUR. Darunter würde ein neuerlicher Test der 200-Tage-Linie nicht überraschen.